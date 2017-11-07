〈北部〉苗縣警察局長 竹南子弟林炎田接棒

2017-11-07

〔記者彭健禮、廖雪茹／綜合報導〕苗栗縣警察局昨天舉辦局長交接，由縣長徐耀昌主持，卸任局長金浩明與新任局長林炎田交接印信，內政部警政署主任秘書蔡蒼柏代表監交。五十三歲的林炎田，為苗栗縣竹南鎮子弟，他強調，會做好「治安、交通、服務」警察工作的三大主軸，並加強「掃毒、打詐、掃黑」，面對自己的鄉親，會服務的更好。

徐耀昌致詞表示，金浩明在苗栗縣服務一年三個月，在科技建警、交通維護、毒品防制與查緝，展現優異的成績。他也歡迎林炎田返鄉服務，肯定林在過往各職務工作表現優異，如今接棒苗栗的警政工作，一定能創造亮麗的成果；蔡蒼柏也期許林炎田就任後，能發揮所長，繼續推動警察局各項勤、業務，創造更輝煌的工作成果。

林炎田為國立竹南高中、中央警察大學五十一期畢業，國立台北大學犯罪學研究所碩士，曾任嘉義市、台中市、桃園縣警局刑事大隊長、刑事警察局督察、偵查隊長、高雄市警局刑事大隊長、萬華分局長、警政署公共關係室主任等職務，歷練完整。

竹縣警察局長 張榮興接任

另外，新竹縣政府警察局昨天下午也舉行卸任、新任局長交接典禮，由縣長邱鏡淳主持，內政部警政署副署長王隆監交；原任警察局局長溫枝發，調陞新北市政府警察局主任秘書，職缺由台南市警察局永康分局分局長張榮興接任。