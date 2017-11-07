〈北部〉西湖濕地有石虎 單車道跨溪路線將避開

2017-11-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖溪出海口的「西湖濕地」，為公告國家級濕地，今年首度發現石虎出現，不過苗栗縣政府也申請前瞻計畫，要打造跨溪自行車道，不免讓人擔心恐破壞濕地生態。水利處強調，路線將避開濕地保育區。

西湖濕地於九十九年由內政部營建署補助苗栗縣政府執行「西湖溪口濕地整體規劃」，於一百年起執行「西湖溪口濕地保育行動計畫」，計畫包含環境調查與監測及其相關內容，以建構西湖濕地完整生態資料。

去年底起，水利處於西湖濕地內架設紅外線自動相機，進行生物基礎調查；今年三月間，拍到濕地內有石虎出沒，也是西湖濕地內首度發現石虎，讓調查人員都相當興奮。

不過，苗縣府爭取前瞻基礎建設計畫之中，其中一項為西湖溪環境營造，計畫打造跨越西湖溪出海口的自行車專用橋，不免讓人擔心破壞生態。

水利處長楊明鐃說，將利用西湖溪出海口舊海線鐵路橋墩搭建六百公尺長自行車專用橋，改善兩側約八公里長的自行車道，讓綠光海風自行車道可以串連，直接跨越西湖溪不用再繞道西濱公路，在橋上可以觀賞西湖溪濕地的豐富生態跟夕陽美景，營造新的景點，也不影響濕地生態。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，調查研究顯示，苗栗縣為石虎棲息的熱區，只要是淺山，都有可能有石虎出沒；西湖濕地內陸與後龍鎮中和里淺山相連，過去中和里就曾發現石虎蹤跡，加上濕地內人為破壞少，擁有鼠類等石虎所需食物來源，因此擴大了當地石虎的行為空間。