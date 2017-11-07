〈北部〉中壢龍慈路延伸至台66線 拚年底動工

2017-11-07

全長2351公尺、寬30公尺 造價近20億

〔記者李容萍／中壢報導〕市府新建工程處辦理中壢「龍慈路延伸至台六十六線」新闢道路工程，全長共二三五一公尺、寬卅公尺，將分二階段執行，其中「龍慈路與龍岡路三段路口至營德路」路段，即起至十日辦理公開閱覽，預計十一月中旬上網招標、十二月中旬開標，以今年底動工、一○八年底完工為目標；屆時中壢、平鎮後站地區將以龍岡路、龍慈路口為基準點，建立四通八達的交通網絡，解決外環道路塞車問題，打通任督二脈。

新建工程處處長陳智仁指出，「龍慈路延伸至台六十六線」新闢道路工程總經費約十九億七五○○萬元，其中包括用地費約十五億元、工程費約四億七五○○萬元，和拓寬後的龍岡路一樣，路寬卅公尺並規劃雙向四線道、人行空間、自行車道、部分路段設置路邊停車空間，形塑林蔭樂活的鄉道風貌，並計畫設置二座橋樑跨越新街溪龍崗岡支線及新街溪主流。

即起至十日辦理公開閱覽的「龍慈路與龍岡路三段路口至營德路」路段，屬都市計畫內路段，全長一一七○公尺，工程標案預算金額二億六一五二萬餘元；「營德路至台六十六線」路段則屬都市計畫外，全長一一八一公尺，預計明年五月完成細部設計後，即可進行工程發包程序。

兩階段施工 貫通區域東西向交通

陳智仁說，中壢現行道路系統多以輻射性聯外為主，主要仰賴龍岡路、中豐路、金陵路及中山東路等南北走向的道路對外連結，東西向的橫向連結道路則較少，且中壢南側除環中東路及鄉道桃七十二號道路外，其間長達四公里並無良好道路提供東西向交通的服務，造成環中東路及中山東路、龍岡、金陵等道路交通流量大、易壅塞，且民眾繞道而行十分不便，市府於龍慈路與龍岡路三段「Ｔ字型」路口，將龍慈路往西南延伸至台六十六線東西向快速道路觀音︱大溪線，以貫通區域東西向交通，同時紓解既有道路的交通負荷量。