〈北部〉推廣住警器 盼年底安裝率達33％

2017-11-07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市府消防局積極推廣「住宅用火災警報器（簡稱住警器）」，今年再投入一千餘萬元預算補助，消防局表示，消防法規定未達設置火警自動警報設備的處所，應安裝住警器，初估桃園市應安裝戶數約有卅一萬戶，希望在年底達到安裝率卅三％的目標。

消防局表示，自二○一四年起，市府已採購補助用的住警器共五萬四千餘顆，而今年市府挪撥第二預備金八百萬元、消防局兩百萬元預算、內政部消防署撥發四十一．五萬元，呼籲未達設置火警自動警報設備、且應安裝住警器的住戶，利用今年最後兩個月的時間，趕緊申請補助安裝，或是自行購買安裝，提升居家安全。

消防局表示，以符合應安裝住警器的住戶為先決考量，優先補助的對象有六十五歲以上獨居長者、身心障礙與中低收入戶，其餘包括狹小巷弄周邊、起火戶周邊、住宅式宮廟、老舊社區與透天厝、未達設置火警自動警報設備的餐廳、小吃店或小型工廠等，都能向當地消防分隊申請。

消防局局表示，桃園市應安裝戶數約卅一萬戶，目前已安裝約一萬四千八百戶，將持續爭取經費，並結合民間力量，共同響應，希望儘快讓全市的住警器安裝率達到五十％以上，未來還將協請民政局與各區公所善加利用里基層工作款，購置補助用住警器，朝著全面設置的目標努力。