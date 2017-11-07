〈北部〉代表會改塑膠椅 南澳鄉長離席抗議

2017-11-07

代會主席強調沒編預算換破椅

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「咦，我們的椅子呢？」宜蘭縣南澳鄉代表會昨早召開臨時會，但公所主管入座時，卻發現原本的辦公皮椅，被換成紅色塑膠椅，不少主管見狀傻眼，鄉長薛秋花認為被羞辱，拒坐並當場抗議，最後率眾離席。鄉代會主席李元亮喊冤，他說，代表會椅子破爛不堪，公所未編預算替換，只好向外租紅色塑膠椅代替。

南澳鄉代會昨召開臨時會，審議明年度南澳鄉公所總預算，九點四十分開會時間一到，公所一級主管進入會場，卻發現原有的辦公椅全部消失，改由紅色塑膠椅替代。

鄉長薛秋花見狀當面向代表會主席李元亮抗議，盼代表會給予公職人員基本尊重，改回原有座椅，抗議數分鐘未獲滿意回復，出席備詢的一級主管不敢入坐，直挺挺站在會議室兩旁；薛認為代表會在羞辱公所人員，最後率眾離席，臨時會不到十分鐘草草結束。

鄉長薛秋花會後在臉書貼文批評，質疑代表會「羞辱人」、「這樣是要我們罰站嗎？」薛秋花說，公所是行政機關，代表會是監督公所，雙方平起平坐，為何公所主管出席臨時會，得遭受這般「羞辱」的對待，身為鄉長不忍主管受到侮辱，因此椅子沒坐就率眾離開代表會。

李元亮喊冤說，會議室座椅已經廿幾年未換，代表會先前曾發文給公所，請他們編列經費做汰換，未料公所不編也不回，「我們也很困擾」才將原有座椅撤走，絕不可能要人站著開會。

薛秋花指座椅還能用 才未編列

不過，薛秋花指出，官員席坐椅並沒有嚴重缺損，且外觀與功能都還能用，公所站在節省公帑的立場，才未編列這筆廿萬元預算。