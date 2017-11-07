〈北部〉佳心駐在所周邊 至少40處家屋遺址

2017-11-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉的布農族，居住範圍在拉庫拉庫溪流域，都被劃入玉山國家公園範圍，依學者研究共有十四社、數十個部落，包括巒社、郡社等氏族；中央研究院歷史語言研究所今年十月起開始調查拉庫拉庫溪南岸、距離日八通關越道出口南安部落僅四﹒五公里的佳心社，目前初步評估，至少有三、四十處的家屋遺址分佈在日古道上「佳心駐在所」上、下方。

中央研究院歷史語言研究所參與本次計畫的協同主持人郭玠甫說，目前調查是在佳心附近分區域，人員以徒步方式，進行地毯式搜查，如地形過於困難則會避過，以實際瞭解該區域內的家屋、工寮、耕地的位置及數量，研究發現，從佳心駐在所上方、下方的山坡地，只要人能走到的地方、較為平坦處，都有被人為使用的痕跡，至少有三、四十處家屋。

布農族人是十八世紀從南投搬到卓溪鄉的拉庫拉庫溪上游，位於拉庫拉庫溪南岸的「佳心社」，是距離古道東出口南安部落最近舊社，沿古道往西走路程四﹒五公里；再往中央山脈深處走去，還有喀西帕南社、闊闊斯社、賽珂社、大分社、米亞桑社，位於拉庫拉庫溪北岸的清朝八通關古道，沿線也有馬西桑社、阿不郎社、阿桑來嘎社等舊社。一九三四年到一九三六年，日本人為了方便控制布農族，強制各「集團移住」到平地的卓溪鄉。