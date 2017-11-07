〈北部〉重建佳心舊社 布農族學做石板屋

2017-11-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由花蓮縣文化局委託國立臺東大學執行「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」，系列課程從昨天的「傳統營建技術工作坊」啟動，族人從練習打石板、蓋石板開始。卓溪鄉長呂必賢說，希望憑族人自己的雙手來重建昔日舊社。

卓溪鄉開課 講師示範打石板

由臺東大學南島文化中心、中研院歷史語言研究所合辦「布農族傳統營建技術傳習工作坊」，課程共三星期，昨天在卓溪鄉開課，一早由耆老為石板屋興建舉辦祈福儀式；並由花蓮縣文化局頒發講師聘書，師資包括布農族石板屋匠師方海輝、登頂喜馬拉雅山的「台灣雪巴」布農族登山家伍玉龍、排灣族藝術家撒古流・巴瓦瓦隆等人，協助培訓布農族建造石板屋人才，以執行佳心舊社修復計畫。

現場講師們示範「打石板」，使用大鐵鎚將薄薄的割草機刀片打進石板岩縫隙，且沿著石板「至少打入半圈以上的鐵片」，才可讓天然頁岩沿著紋理被撐開，過程需細心、相當耗時間！

計畫協同主持人臺東大學助理教授林靖修說，課程除石板屋營造技巧，從採石、剖石頭、砌石牆、鋪設石板屋頂、上樑並以藤綁好固定、組裝等程序、工法，學員除一起實做，也會上山實際踏勘，最後還要設計佳心舊社修復藍圖，並予以修復。

六十二歲耆老張忠義說，曾祖父八十年前離開佳心社，目前已傳承到第六代。他說，學者最近來訪問家族第二代仍健在的叔公，叔公看到老照片中的佳心舊社石板屋、屋前有穿丁字褲的祖先，讓叔公既興奮又驚訝！他說，舊社重建很有意義。

部落鼓勵年輕族人參加

卓溪鄉清水部落頭目陳振耀說，部落已無人會蓋石板屋，包括他自己。他認為，這一代再不學，廿年後技術將徹底消失，而這次工作坊最難得是花東二縣各布農族部落第一次有相關課程，不但他會來學習疊石板牆，也鼓勵年輕人參加，學員人數並增額錄取到二十幾人。

文化局長陳淑美說，「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」，是「再造歷史現場專案計畫—拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」三年期計畫（二○一七～二○一九）的子計畫；而整個計畫有臺東大學、中研院的相關學者投入，除針對拉庫拉庫溪流域內布農族各舊社的系統及分布範圍做考古調查，並以ＧＩＳ地理資訊系統做數位化呈現，並結合布農族耆老及建築研究學者等，希望重建並修復佳心舊社地景。