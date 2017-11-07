〈北部〉竹市香山新闢外環道 三姓橋路動工

2017-11-07

全長1.8公里 明年10月完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區重要新闢道路「三姓橋路」昨天動工了！這條連接元培街的外環新闢道路，是香山區居民往返竹科園區、青青草原及元培、中華和玄奘等大學的重要道路，更能紓解香山區交通，促進香山區發展，總工程款五點五億元，全長一點八公里，預計明年十月完工。

市長林智堅說，元培街串聯香山大庄、景觀大道，是香山區居民往返竹科園區的要道，也是元培、中華、玄奘大學學子上、下課必經道路，每天尖峰時段車流量大，但元培街原路幅僅五到八米寬，路幅不大，平常因車流大，常有車禍發生，幾個大學的校長在他上任後，就多次表達要為大學生爭取一條安全上學的路，市府責無旁貸。

市府向中央內政部爭取四點五億元生活圈的經費，加上自籌款共投入五點五億元，要從元培街的外環道路新闢一點八公里的替代道路「三姓橋路」，期許這條新闢道路成為市民安全便捷的通勤道路。

市府工務處長陳炳煌說，元培街周邊社區密集，往北接香山工業區，沿線又有香山高中、元培科大、玄奘大學及中華大學，每小時最高車流量可達一千零八十台，但現有道路狹小，常易發生車禍也易造成交通與危險。

外環新闢道路「三姓橋路」工程早在民國九十四年就規劃，一百年進行第一期工程（茄苳景觀大道連結玄奘大學）後，於一○三年通車，後續因無經費而中斷。林智堅上任後再重新規劃，獲得內政部新竹生活圈補助經費，讓這條外環道路工程終於動工，可說是香山區這幾年規模最大的重要建設。

市府工務處表示，整個道路工程採兩路段施作，中華路到隘口橋屬都市計畫區內路段，會在元培街北側新闢長約五百一十公尺、寬六公尺的單行外環道；隘口橋到元培橋是元培、玄奘學區路段則屬非都市計畫區，會在元培街南側新闢長一千三百一十公尺，寬十五公尺的雙向外環道路。