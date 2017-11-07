〈北部〉10月以來3次火警 機捷被批刻意隱匿

2017-11-07

桃捷：小狀況不影響乘客 才未發布

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員劉勝全昨天質詢時表示，機場捷運十月以來已發生三次火警，卻都未對外發布消息，質疑桃園大眾捷運公司刻意隱匿消息；桃捷公司回應說，三次火警中有二次是裝設在戶外的煙霧偵測器誤判，其中一次是空調冰水主機短路、異常冒煙，因為是小狀況且不影響乘客，才未對外發布消息，絕非刻意隱匿。

劉勝全指出，十月卅一日凌晨，機捷A11坑口站發生火警，當時他剛好在附近，前往現場了解才得知，後來追查發現十月十四日、十一月二日，蘆竹機廠及機捷A8長庚醫院站也各發生過一次，卻不見桃捷公司有任何公開說明，質疑是刻意隱匿災情，也造成居民恐慌。

劉勝全認為，機捷屬重要的公共運輸工具，若發生任何火警或事故，都應立即公開發布訊息，他當天前往時狀況雖已排除，仍認為應該說明清楚，才能讓大眾放心。

市長鄭文燦答詢時表示，若有必要，市府消防局、桃捷公司會對外說明；桃捷公司表示，A11站十月卅一日的火警，是空調冰水主機因電線短路冒煙，當下站務人員立即依照ＳＯＰ，自行拿滅火器滅煙，再通報消防局，消防人員趕抵時事故早已排除。

桃捷公司解釋，因為是小事故，且該機器是站內空調的冷卻機，不會影響到列車營運，所以沒有對外發布訊息，而機器沒有超過保固期，事後已要求原廠廠商前往檢測，並檢視其他設備，確定這是單一個案。

偵煙器設戶外 受霧氣影響烏龍啟動

至於機捷A8站及蘆竹機廠部分，桃捷公司表示，因為煙霧偵測器裝設於戶外，容易受到水氣、霧氣影響而誤判啟動，兩次事故都是這種「烏龍」，但站務人員也都在第一時間前往查看、確認安全無虞。

桃捷公司表示，機捷設有許多戶外站，桃捷公司也常因為煙霧偵測器誤判而不勝其擾，經消防署核可後，決定將裝設在戶外站的煙霧偵測器撤除，年底前會執行完畢，所有消防設備也會進行定期巡檢，保障乘客的安全。