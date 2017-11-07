〈北部〉新學生證遲到 7千學生通勤沒優惠

2017-11-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市高中職、國中小的學生證均與電子票證結合，市議員呂林小鳳指出，有七千多名新生至今還未領到新證，但舊學生證優惠期限只到十月底，學生通勤少了七五折乘車優惠，讓家長氣得向呂林小鳳陳情。

教育局今驗收 週五前能領到新卡

教育局昨天緊急要求悠遊卡公司把學生證全數送到教育局，預計今天早上驗收、下午發放，週五前所有學生都能領到新卡；教育局表示，十一月一日至八日，學生在非假日乘車的價差，精算後會透過學校發放現金還給學生，十一月底前能領回。

呂林小鳳指出，學生證可結合悠遊卡或一卡通功能，學生搭乘公車可享七五折優惠，對通勤學生來說很便利，但畢業生升學後，舊的學生證優惠僅到十月底，卻有七千多位新生至今還沒領到新證，搭車一趟十八元，每天來回價差也有九元，累積之下仍相當可觀，要求教育局說明原因及補償方案。

市府教育局長高安邦答詢時說，因悠遊卡公司今年承接台中市業務，忙不過來造成延宕，且部分學校太晚呈報資料，但呂林小鳳認為這不成理由。

不過，記者事後追問教育局發現，目前有七三三○位學生尚未領到卡，其中五八三六張新卡，悠遊卡公司於十月下旬就已送到教育局，是因教育局未驗收而沒發放，且悠遊卡公司與市府的合約期限是十一月二十日前送到，悠遊卡公司已如期履約，另外一四九四張因校方資料晚交而延宕的卡片，昨天下午已送到教育局，教育局今天會統一辦理驗收，並請學校領回發給學生。

為何遲遲沒有驗收？教育局人員解釋說，因為一直沒有收到悠遊卡公司的報請驗收單，但致電詢問悠遊卡公司又說已經發文，一來一往間時間就被拖延。面對記者詢問責任是否歸屬悠遊卡公司，教育局人員不願明確回應，最後記者致電高安邦詢問，他說，悠遊卡公司仍應保留時間給教育局驗收，但詳細情形他不清楚。