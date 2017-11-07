〈中部〉分局長聯合佈達 林佳龍勉科學辦案

2017-11-07

〔記者許國楨／台中報導〕最近一波發佈的全國高階警官異動中，中市警局也有多位分局長榮升或調動，昨日舉行卸任、新任分局長聯合佈達交接典禮。主持交接典禮的市長林佳龍說，為讓台中成為宜居城市首重治安，期勉官警延續智慧警政，運用大數據科學辦案，偵防並重。

台中市警局在這波人事異動中，第六分局長林樹徽榮升警政署教育組組長，清水分局長郭順德榮升警政署航警局主任秘書，另犯罪預防科長林依仰核調高雄市警局鹽埕分局長，其餘新任分局長六人經歷如下：

一、第二分局分局長沈炳信，曾任督察長、副局長、警政署保安組科長、大甲分局、第三分局分局長。

二、第三分局分局長陳仕諺，曾任行政科長、桃園市警局交大大隊長、和平分局、太平分局分局長。

三、第六分局分局長陳武康，曾任前台中市警局督察長、公共關係室主任、東勢分局、第二分局分局長。

四、太平分局分局長張則誠，曾任和平分局、大甲分局、烏日分局分局長、南投縣警局督察長、犯罪預防科、後勤科科長。

五、清水分局分局長高誌良，曾任台北市警局督察室督察、警政署秘書室科長，和平分局分局長。

六、和平分局分局長陳永昌，曾任新北市警局督察室專員，交通警察大隊副大隊長，瑞芳分局、汐止分局副分局長、督察室督察。