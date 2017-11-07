〈中部〉葫蘆墩圳明年2月掀蓋 10月完工

2017-11-07

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區葫蘆墩圳掀蓋工程動工四個多月，遲未見「掀蓋」，居民好奇隱藏在地底卅多年的渠道現況，質疑施工單位「在搞什麼？」但附近建商推出的建案已先開出紅盤，預售價飆出每坪廿九萬元行情，且已完售。市府水利局表示，葫蘆墩圳目前正進行分流箱涵施工，目前工程進度超前，預定明年二月才會「掀蓋」，十月完工。

葫蘆墩圳掀蓋工程動工後，三百公尺長的鐵皮圍籬將新生北路一分為二，附近居民反映，大型機具進駐工地四個多月，預拌混凝土車也進場灌漿，卻一直沒有掀蓋，質疑施工單位「到底在做什麼？」

現場監工人員簡溪川表示，很多人駕車經過都會特別放慢車速，探頭關心圍籬內的情況，還有阿公阿嬤清晨到學校運動，經過也忍不住詢問「何時要掀？」施工人員表示都在地下默默工作，每天腰際掛滿各式工具，深入三公尺深的地底工作，宛如忍者龜。

水利局副工程司陳宏安表示，葫蘆墩圳掀蓋工程主要分為兩大部分，即分流箱涵及景觀渠道。目前正進行第一階段的分流箱涵施工，以增加水路，日後葫蘆墩圳掀蓋重建，大甲溪的水仍能透過此箱涵，持續供給下游農田灌溉，保障農友權益。

至於民眾最關心的「掀蓋」工程，就是作為觀光休憩使用的景觀渠道，將在分流箱涵完工後，預計明年二月（農曆年後）才能施作。陳宏安說，葫蘆墩圳掀蓋工程目前進度超前三．二％，整體工程預計明年十月完工。

雖然葫蘆墩圳尚未「掀蓋」，但建商看好「最佳水岸景觀」，在附近推出建案，每坪開出廿九萬元高價，預定年底完工，不僅預售價創新高，且七、八十戶已完售，開出紅盤。