〈中部〉花博吉祥物石虎 前進議會拜碼頭

2017-11-07

近期推出第二波貼圖

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博吉祥物「石虎家族」勇奪國慶花車人氣王，市議員曾朝榮與江肇國昨邀請石虎家族到議會拜碼頭，要求市府趁勢加碼拉高花博的知名度。市府新聞局長卓冠廷說，近期將推出第二波「石虎貼圖」，也歡迎民間活動免費申請LOGO共同行銷。

江肇國、曾朝榮在教育文化業務質詢時說，以「石虎」與「歐米馬」為主題所打造的「二○一七石虎同慶」花車，代表台中拿下國慶花車網路人氣冠軍，特別邀請前來議會讓議員認識；石虎家族熱情向議員、記者揮手，也表演主題曲，唱唱跳跳，現場氣氛活潑歡樂。

議員表示，花博加入石虎吉祥物後，不僅打響活動知名度，對石虎保育意識也提升，石虎與民眾的互動良好，粉絲很多、聲勢看漲，要求新聞局趁勢加碼石虎家族的魅力，讓更多台灣人知道台中花博，另外也要求市府儘快通過「石虎保育自治條例」。

歡迎業者申請LOGO宣傳

卓冠廷回應，二○一四年在花博后里預定地發現石虎的蹤跡，市長林佳龍為保護石虎棲地，毅然更改場地保護石虎的家，並以石虎作為台中花博吉祥物，日前市府推出免費的LINE貼圖，耍萌超可愛，頗受歡迎，明年初將出第二波貼圖，預計農曆年前推出。

他指出，石虎的LOGO與吉祥物使用，是由新聞局與經發局共同評估，分為公益與營利目的使用。公益是無償運用，營利使用也從寬認定，只要活動與產品能幫忙台中花博達到宣傳目的即可免費，歡迎業者搶搭石虎家族風潮。