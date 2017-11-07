〈中部〉長照納青年穩定就業獎勵 最高獲2.2萬

2017-11-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為鼓勵年輕人投入長照服務，協助解決長照服務人力缺工問題，台中市結合中央長照政策推動獎勵措施，鬆綁青年穩定就業獎勵金規定，將長照事業單位納入獎勵行業，年輕人投入長照產業、且就業滿六個月，最高可獲二萬二千元獎勵金。

2年前推出獎勵金 頗受認同

勞工局長黃荷婷指出，台中市為鼓勵青年穩定就業，二年前首推「青年穩定就業獎勵金」，凡設籍台中市廿九歲以下青年，經市府就業服務處推介就業後，穩定就業滿三個月，可獲一萬元穩定就業獎勵金，滿六個月加碼再給一萬二千元，每人最高可獲二萬二千元。

勞工局統計，獎勵計畫推動二年多來，經服務後就業的青年逾一千八百人，穩定就業六個月以上者達六成；針對去年已領取獎勵金的青年進行調查，九成五以上青年認同這項計畫有助於度過就業初期的磨合階段，九成二以上的青年認同該計畫加強求職動機；顯示透過穩定就業獎勵金的發放，確實讓更多人有動力工作。

解決長照缺工 青年從業鬆綁

中央推動長照2.0政策，台中市就業服務處長傅晶如指出，各縣市普遍存在長照服務業缺工問題，除產業薪資水準不高，一般人對照顧服務員也缺乏正確認知，造成青年就業意願偏低，以台中市為例，全市服務於長照產業的青年照服員僅三百多人。

勞工局修正穩定就業獎勵金計畫時，發現公告的獎勵行業中，只有居住型照顧服務業，並未廣泛包括所有長期照顧事業單位，決定鬆綁青年穩定就業獎勵金規定，將長照事業單位納入獎勵行業，獎勵對象擴及所有從事長照產業的青年，是全國首創地方結合中央長照政策推動的獎勵措施，盼開發青年人力投入長照行列。

傅晶如說，除祭出獎勵措施，勞工局更動員各服務據點加強宣導，並派員分赴中部各大學說明，希望有更多年輕人加入長照行列。