〈中部〉竹山瑞龍瀑布觀瀑平台 明年元旦開放

2017-11-07

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮瑞龍瀑布「空中觀瀑平台」興建工程，一度被外界批評是破壞大自然生態與美景的大怪獸，縣府順應民意變更設計，將「懸空懸臂式」更改為「居家陽台式」後，目前已完工，預定明年元旦起重新對外開放，且比照太極峽谷天梯採收費制，並派員進駐管理，讓遊客安全更有保障。

懸空懸臂式挨批 改居家陽台式

位於南投縣竹山與雲林縣草嶺交界的加走寮溪瑞龍瀑布，有「竹山第一美瀑」美譽，一○二年間一場大火燒毀所有設施，之後縣府獲交通部觀光局補助二千五百萬元，計畫打造懸臂式空中觀瀑平台，讓平台懸空橫越瀑布前方，還有桌椅提供遊客歇息、泡茶聊天，以親近瀑布，可說是創意十足。

不料，設計圖出爐後遭外界強烈抨擊未融入自然景觀，十分突兀，形同破壞自然環境與生態的大怪獸，縣府與承包商歷經多次討論及變更設計，最後秉持「樸實自然、設施減量」原則發包動工，讓「空中觀瀑平台」規模，從最初突出峭壁三十三公尺的懸臂式作法，減半變成如「居家陽台式」概念，對環境的影響降至最低。

比照太極峽谷天梯 採收費制

南投縣府觀光處長王源鍾指出，今年六、七月梅雨、雷陣雨接連來襲，該瀑布「過溪便道」遭暴漲洪水沖毀，一度導致車輛無法進出運載材料而被迫停工，但廠商仍克服困難，提早約二個月完工。

縣府正進行驗收，封園四年多的瑞龍瀑布，可望在明年元旦以全新面貌迎接遊客，並比照天梯，每天上午七時三十分營業、下午四時休園，並有人員進駐管理，休園時間一到，管理人員便會巡視園區「清場」，避免遊客滯留園區，且與同位在加走寮溪水域的太極峽谷天梯形成觀光軸線，為地方觀光注入新活力。