〈中部〉抗結核30載 黃伊文獲資深典範醫師獎

2017-11-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕肺結核又稱為肺癆，當醫師宣判病患染上肺結核時，經常引起病患及家屬的恐慌與不諒解，但衛福部彰化醫院胸腔暨急重症主任黃伊文已在肺結核研究及診療深耕卅年，獲得衛福部肯定，今天將獲頒資深典範醫師獎。他說，這是一條寂寞的路！

寂寞之路 研究深耕掌聲少

十一月十二日是醫師節，衛福部選出五位行醫超過廿年的醫師，頒發資深典範醫師獎。彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典去年獲獎，今年由黃伊文為彰化醫院連莊，創下難得的紀錄。衛福部彰化醫院院長謝文淮說，黃伊文經常於國際會議發表成果，提高台灣能見度，三年前引進高劑量長效短期的臨床計畫，用於肺結核接觸者的預防投藥，成功發表於國際期刊，疾管署也將此用於國家政策，被衛福部選為資深典範醫師，實至名歸。

研究成果常在國際會議發表

黃伊文說，卅年前他從高雄醫學院畢業後，到台大醫院內科受訓，並接受陸坤泰教授建議，先進入當時的台灣省防癆局再派任台大受訓，開始接受肺結核病診治的訓練，這是大部分醫師不願意走的路。

黃伊文說，肺結核病診治這條路，沒有掌聲、沒有回饋，沒有病人會感謝，因為是傳染病，病患處處受到歧視，診斷出病因時，病患常有如被「宣判」一個污名的原罪，因此，長久以來很多疾病都有代言人、民間組織聲援，唯獨肺結核病沒有，大家避之唯恐不及，有些名人得過肺結核都不敢講。

黃伊文表示，台灣早年是肺結核中高盛行率國家，他開始做臨床、教學及研究、創新，深入偏鄉和山區。十年前帶領中區多重抗藥性結核病診治中心，每天八輛車從彰化醫院出發到中部各地，把藥交給肺結核病人，看著病人吞下才離開，將治療成功率提高到八成，盛行率下降一半以上，這個「都治車隊」也獲得SNQ（國家品質標章）的肯定。

黃伊文參與國際新藥臨床試驗，四年前引進新藥成功治癒一位超級抗藥的廿七歲女子，聲名大噪，政府也因而引進新藥。

台灣山地鄉的肺結核盛行率為全國平均值的六倍，黃伊文多年來深入南投山區治療追蹤，建立結核菌基因圖譜，再進行熱點村莊的潛伏結合感染治療，讓盛行率大降。他並成立彰化縣結核病關懷協會，幫助病患和家屬打破不願就醫的心理障礙，提供資助，親自到宅勸慰。