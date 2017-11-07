〈中部〉（嘉義）前家長幫校除草 學童主動清理

2017-11-07

〔記者蔡宗勳／水上報導〕嘉義縣水上鄉成功國小家長會顧問范發淋犧牲假日，主動協助校園除草，師生受其義舉感召，到校就自動自發整理環境；校長陳宇水強調，社區人士、老師與小朋友攜手「校園善的循環」，是最好的環境教育。

范發淋犧牲假日 為成功國小服務

陳宇水表示，學校工友遇缺不補，行之多年，校園環境整理也成為小校師生沉重負擔，尤其例行性的除草工作，不是一人處室的總務可承擔，想要雇工清理，學校又無力負擔花費，以往都是由歷屆家長會長協助清理。

范發淋的孩子已畢業，他知道學校的窘境仍主動協助除草，利用下班或假日跑到學校巡視，只要草長一些，就與他的工作夥伴到校除草，還提醒工人不可以在上學時間除草，以免影響上課及安全。

教師蔣帛芬說，有一次週六帶學生回校參加英語學習課程，看見范發淋與其員工正在操場除草，個個汗水淋漓，令人感動，機會教育讓學童了解范某的用心，是為了給大家優雅的學習環境，學生們也相當懂事，范除完草的隔天一早，全校師生完成各自打掃區工作後，不約而同地拿出清掃用具，不需號令分工，一起收集操場上的青草，不用半小時就煥然一新。

一名黃姓學童說，夏天操場的草長得很快，叔叔們烈日下背著割草機，汗流浹背，相當辛苦，熱心服務精神是大家的學習模範。

陳宇水強調，成功國小是個只有五十名學生的迷你學校，但像個大家庭，原本除草後的環境整理，只有中高年級參與，但低年級小朋友堅持摻一腳，大家身體力行來回饋社區的支持。