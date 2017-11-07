〈中部〉（雲林）水林蝙蝠館種電 自己用還分鄰校

2017-11-07

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕種菜自己吃，種電也可以自用！水林鄉黃金蝙幅生態館為推廣綠能在館舍屋頂設置太陽能板，不同於多數屋頂種電賣電，蝙蝠館是自己種電自己使用，多餘的電還可供鄰居誠正國小使用，成為縣內第一座綠能公益館。

雲林首座綠能公益館

推展綠能雲林縣政府八日將於虎尾科技大學國際會議廳舉行「二○一七雲林縣公民電廠綠能論壇」，希望在公部門、再生能源業者之外，導入公民參與力量，讓友善大地理念能更有效地扎根。

台灣永續聯盟、台灣環保聯盟與科技公司合作，上週六、日十多位義工在黃金蝙蝠館協助搭設太陽能發電設備，蝙蝠館館長張恆嘉指出，不同於目前政府推動屋頂種電賣電，蝙蝠館種電不外賣而是留下來館內自己用。

張恆嘉表示，政府推動綠能多年成長幅度卻不大，除目前制度需檢討，在提倡綠能方向著墨也有待改善，以目前屋頂種電，發電量全數賣給台電，現在是多元時代，食衣住行都有很多選擇，唯有電力無法選擇，只能用台電的電。

張恆嘉說，菜可以自己種，為了讓更多人體驗電力自主，蝙蝠館的太陽能板發電不賣，全數留下來供館內使用，目前架設的太陽能板全力發電可達四．五ＫＷ，館內一天用電量約十度，自用足夠外，多餘的部分可給誠正國小使用。

張恆嘉強調，民眾在屋頂種電是為了賣電，對綠能的認知感受不深刻，若自己種電自己用，最能直接感受是電費變少，提高對綠能的接受度，蝙蝠館太陽能設備架設好昨天第一天測試，這也是縣內第一座公益綠能館，希望能成為在地推動綠能的推手。