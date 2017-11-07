〈中部〉視障者賞盆栽奇石 耳鼻手感受

2017-11-07

〔記者陳冠備／永靖報導〕彰化縣永靖鄉成美文化園舉辦第十四屆亞太盆栽與賞石聯展，展出八十五組頂級盆栽、雅石，為「一睹」風采，台中展翼視障天使協力車隊四十名視障朋友昨日到場參觀，園區特別規劃一套結合聽覺、嗅覺、觸覺的導覽方式，讓他們也能感受盆栽奇石之美。

亞太盆栽展每兩年展出一次，迄今已舉辦廿六年，是國際盆栽重要展覽之一，台中展翼視障天使協力車隊在導覽員安排下，首次用手觸摸百年真柏，感受樹木滄桑，也有人好奇以鼻嗅聞葉香，相當開心，園區還開放草皮，讓視障朋友赤腳感受綠地，還一起牽手圍住五百年的紫檀，感受老樹雄壯。

展翼視障天使協力車隊團長鍾宛貞表示，雖然他們失去視覺，但有更敏銳的聽覺與嗅覺，一樣能感受美景，車隊每個月都會策劃一次輕旅行，感受山林的蟲鳴鳥叫，這次是首次參觀盆栽展，充分體會雅士雕琢的用心，是難得的體驗。

成美文化園是國際盆栽大會暨亞太盆栽賞石大會四大展區之一，展區有卅五組雅石、五十組精緻盆栽，其中苗栗縣樹石藝術協會理事長陳敏達，獲邀展出火炎山赤松、雪霸國家公園五葉松與谷關五葉松，盆數最多受矚目。陳敏達表示，為讓樹活起來，從不把它們種在盆子裡，而是依樹形塑造水泥盆置放，達到視覺美學最佳比例，才能成為最佳的「迎賓樹」。

陳敏達說，接觸盆栽園藝有益身心，因為眼動、腦動能防止身體老化，也能陶冶性情，雖然有些人看不到，不過用其他感官接觸，也能體會藝術之美。