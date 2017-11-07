〈中部〉南投明年總預算增20億 綠營批蚊子建設多

2017-11-07

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議會第十八屆第六次定期會昨開議，針對南投縣一○七年度總預算，比今年度增加廿億元，議會民進黨團召開記者會，抨擊縣府有錢蓋貓羅溪天空步道等蚊子建設，卻沒錢讓老人裝假牙，並質疑明年度多編列的廿億元預算究竟花在哪裡？是否因明年是選舉年，縣長林明溱要用縣府資源來綁樁？要求縣府說清楚、講明白。

質疑老人假牙經費編太少

民進黨議員陳翰立、陳昭煜、林永鴻、張志銘、廖梓佑、賴燕雪、廖志城及羅美玲表示，南投沙雕文化園區一年虧損一千多萬元，縣府卻不思沙雕園區與縣內多座天空步道熱潮已退，又要花六千萬元蓋貓羅溪天空步道，及花費一千萬元改裝沙雕園區繼續燒錢，由於縣內老人居全國第三，對於民進黨強烈主張的老人免費裝假牙，縣府今年卻僅編列二千萬元，致實施不到兩個月就因經費用光喊卡，強調並不反對預算增加，但錢應花在刀口上，縣內人口明年就可能就降至五十萬人以下，縣府也應多編列生育或就學補助等，而不是只想做煙火式建設。

林明溱︰中央補助占17億

對此，林明溱及縣府主計處表示，明年增加的廿億元預算中，中央補助款即占逾十七億元，非賒借支應，包括長照增加五億餘元、公務員調薪補助三．六億元、污水下水道建設增加三億元，道路橋樑補助四．一億元、學前幼兒就學補助新增一．四億元等，這些都是中央政策，縣府還得自籌三億多元配合款辦理，所有經費都是為了造福縣民，另設置沙雕文化園區及蓋貓羅溪天空步道，也都是為了帶動南投繁榮進步。

假牙補助 明年增至三千二百萬

林明溱指出，至於假牙補助，明年度縣府公務預算加上公彩基金，總計將增加到三千二百萬元，但將限全口或半口假牙老人才能申請補助，避免一、兩顆也補助，經費很快用光，不符縣府補助精神，若議員認為經費不夠，未來還可增加預算。

縣府文化局也說，沙雕園區的建置以公益性為考量，並非以營利為目的，其建置經費約五千餘萬元，獲中央補助四千萬元，明年度改裝後，相信能創造更大觀光效益。