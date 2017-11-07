〈中部〉（雲林）8千公噸垃圾為鄰 斗南的風酸臭

2017-11-07

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕斗南垃圾掩埋場飽和，垃圾都必需運到外地焚化處理，雲林爆發垃圾危機，去年九月底垃圾停止外運至今已累積八千多公噸，最近東北季風增強，下風處將軍里及斗南市區各里入夜後都可聞到陣陣惡臭味，住戶怨聲載道。

居民凍未條 閉窗不想出門

斗南將軍里中正新村多位住戶指出，上週東北季風增強社區每天晚上九點過後即聞到陣陣刺鼻腐臭味，味道持續好幾個小時，戶外味道濃到讓人不想外出，在屋內睡覺則要緊閉窗戶。

劉姓民眾指出，以前秋冬都會聞到臭味，但今年臭味特別重，已嚴重影響生活品質；沈姓住戶說，搬到社區兩年多，社區寧靜、單純，居住品質很好，但今年臭味特別濃，還夾雜著刺鼻酸味。

斗南清潔隊長張克寧指出，斗南垃圾掩埋場已飽和多年，去年九月前垃圾都要外運到外地焚化爐處理，因民眾未落實分類垃圾暫停外運，每天清運的家戶垃圾都堆置在場區內等待外運，累計共有八千多公噸。

張克寧表示，會有臭味應是每天晚上清潔隊員處理當天運回的垃圾，攪動時垃圾發酵臭味外溢，接到民眾反應有臭味後，每天都有加強消毒。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，受到部分縣市焚化廠歲修影響，委外處理垃圾量降低至一百八十公噸左右，少於每天全縣需委外處理的二百四十公噸，為避免垃圾積存危害環境，目前先處理相關環保設備較不足的垃圾轉運站或垃圾暫置場，減少垃圾堆積衍生後遺症。

張喬維說，各縣市焚化廠歲修，預估月中就能恢復原協助雲林去化垃圾數量，會優先處理斗南鎮積存的垃圾。