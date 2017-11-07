〈中部〉6度闖關 嘉市府組改案總算通過

增設智科處 保留都發處
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會昨天進行「嘉義市政府組織編制修正草案」二、三讀會，議員質疑市府增設智慧科技處，預算多用於資本門、人力過多，至於都市發展處則攸關城市更新發展，不應被裁撤，市長涂醒哲表達組改案因應時代改變，提昇服務能量，議長蕭淑麗二度宣布休息，府會折衝協商後，市府微幅調整原案，確定增設智科處並將企劃處併入，保留都發處等，完成三讀。
嘉市府組改案紛擾多時，是涂醒哲上任近三年，經六度提案，終獲議會通過；「感謝議會支持！」涂說，發覺公務員勞逸不均問題，因應時代改變、市民服務需求，提出組改案，三度跟議會說明，達成共識，嘉市要智慧治理，須提高市民數位能力，成立智科處是建置軟體，保留都發處提昇硬體建設。
議員戴寧表示，台北市政府要打造智慧城市，成立智慧城市專案辦公室就能運作，為何嘉市不行？議員傅大偉說，智科處編制達廿人，但看不到發展方向，市府應重視工商科努力招商引資；議員李忠曆表示，建管科人力不足，建照、使照發放塞車造成民怨，應補足人力。
議員陳幸枝認為，都發處與工務處權責要分明，不要互踢皮球，不然受害的是市民；議員蔡榮豐語重心長地表示，組改結果不希望是坐在冷氣房的人多，在外頭做事的人少，提昇市府行政效能才是組改效益。
編制366人 明年元旦生效
市府人事處長賴坤山說，議會審議通過組改案後，原企劃處的綜合規劃科、管制考核科併入新設的智科處，智科處共有資通建設等四個科；工務處、都發處不合併，都發處有都計、都更、建管等三科；財政處、稅務局合併為財政稅務局；新設觀光新聞處，新增公共關係科、新聞行銷科，強化觀光宣傳；交通處新增停車管理科；府內單位維持十四個處、五十七個科、三百六十六人編制員額，明年元月一日生效。