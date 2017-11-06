〈南部〉《日人尋根》日製津田泵浦 10年找到2千多支

2017-11-06

發現最早進口「大臣」泵浦

〔記者蔡文居／台南報導〕來自日本的津田泰司、津田哲兄弟，遠從日本來台尋找、記錄日治時期父祖輩所生產的「津田」牌汲水泵浦（水協仔），在台灣各地友人的熱情協助下，十年來已找到了二千多支。這次弟弟津田哲第廿五次來台灣，在台南找到兩支津田牌「大臣」汲水泵浦，是「津田」牌水協仔日本原裝來台的始祖，十分開心，打算在台灣拍攝紀錄片。

津田兄弟兩人的父祖輩於一九二○年在日本廣島設立公司生產「津田」牌手壓式汲水泵浦，後來他們父親也在台灣成立代理公司，在台灣投入生產與推廣，二次大戰廣島核爆後，公司結束營業，他們父親也返回日本。

年近七旬的津田哲與兄長津田泰司為了尋根，自二○○七年開始來台尋訪父祖輩當年所生產「津田」牌水協仔，並成立歷史研究會記錄這段歷史。

津田哲這次來台，是他十年來第廿五次造訪台灣。尋訪過程認識不少台灣的朋友，原本以尋訪一千支為目標，結果在台灣友人的熱情協助下，早已完成心願，之後再訂下二千支目標，也於今年達成。

這次津田哲於十月廿六日來到台灣，預計停留半個月，於十一月九日返回日本。他表示，已走訪宜蘭、花蓮、台北、嘉義、高雄、屏東、台南等地，之後將轉往台中、彰化及桃園，很感謝台灣朋友的熱情幫忙，才讓尋訪過程順利進行。

津田哲在台南停留三天，在王盛臨、鄭宇翔、黃少初及屏東葉慶元、高雄游子昂等人協助下，在台南找到四十支，還包括兩支首次發現的津田牌「大臣」泵浦，十分興奮。

尋訪過程津田後代將拍紀錄片

他說，津田牌「大臣」是日本手壓式泵浦最早通過認證授權製造販售，進入台灣市場的品牌，是日本原裝進口台灣的泵浦始祖，目前在台灣只發現這兩支，十分珍貴。

津田哲表示，未來希望能拍攝紀錄片，記錄在台灣尋訪水協仔的故事。