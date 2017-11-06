〈南部〉截肢9旬宅嬤 學識字重展笑顏

2017-11-06

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡九十一歲的阿嬤鄭郭錦雀，十多年前罹患糖尿病、左腳被迫截肢，起初阿嬤每天臥床、看天花板度日，萌生不如「辭世」的念頭；為了讓阿嬤重展笑顏，阿嬤孫女帶她到小學成人教育班（簡稱成教班）上課識字，三年來，阿嬤從不識字到會寫自己與家人姓名、地址，重視健康、有旺盛求生意志，現在她最擔心的是成教班被廢掉，希望教育局聽到他們想識字的聲音。

住在南區日新國小附近的鄭郭錦雀，丈夫廿年前過世，孀居的她身體漸走下坡，十多年前患有嚴重糖尿病、左腳截肢，因為行動不便、走路會痛，鄭郭阿嬤都不想出門，雖然家人雇用外籍看護陪伴，但老伴、友人、手足一個個相繼離世，阿嬤一度有「跟著走」的念頭。

看護陪上課 每週2天連續3年

三年前，阿嬤問家人「戶外有什麼活動可參加？」甫從日本回國的孫女上網查詢，查到日新國小有辦成人教育識字班，於是不識中文字的阿嬤由外籍看護陪伴，一起騎乘雙人座電動車前往學校上課，每週上課兩次，十多位學員中有年輕外配、看護、美籍、法籍人士與本地老人家，都是想學中文。

鄭郭阿嬤說，每週兩次上午上課，有同學陪伴，生活過得充實，三年學習下來，自己與家人姓名都會寫了，而且藉寫字訓練手、眼與腦的協調能力；身體狀況也變好，她重視醫囑、按時服藥，有積極求生意志，迄今糖尿病、高血壓病症都控制得很好，不會再鬧情緒了。

不過，阿嬤說，日新國小成教班的老師是退休老師執教，因為學員從廿多歲到九十歲都有，老師授課會用心因材施教，且不收費，一年前這班被迫停掉，老師奔走才在南區永華國小復班，她很擔心成教班沒了，生活會頓失依靠，希望這個班能持續辦下去。

終身學習楷模 表揚5位9旬長輩

〔記者王俊忠／台南報導〕南市教育局昨舉行今年度終身學習楷模表揚大會，其中九十歲以上、持續學習的長輩有五人獲獎。代理市長李孟諺推崇阿公阿嬤活到老學到老的精神與認真態度令人感佩，期望藉由終身學習楷模，帶動台南市終身學習風潮。

五名被表揚的九十歲以上長輩，其中四人來自麻豆區樂齡學習中心，分別是黃志旭、陳漢隆、陳林淦、陳方老見，及南區永華國小成人教育班的鄭郭錦雀。