〈南部〉「孤獨星球」加持 市府看好自由行

2017-11-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕看好高雄觀光前景，今年前十月，高雄市飯店旅館又增加十九家，但同時歇業的也有十三家，市府認為在知名旅遊指南「孤獨星球」推薦高雄的效應下，自由行旅客可望有所成長。

走頂級路線的高雄晶英國際行館昨天開幕，市長陳菊昨與麗晶酒店集團董事長潘思亮、御盟集團董事長邵永添共同剪綵。

今年前十月新設飯店旅館19家

陳菊表示，高雄轉型有成，獲國際知名旅遊指南「孤獨星球」推薦為二○一八年全球十大最佳旅遊城市，是亞洲唯一入選城市，她深感榮幸，未來將更積極招商，盼吸引更多海外知名品牌、企業進駐。

高雄晶英國際行館由御盟集團斥資二十五億元打造，住房一晚要價一萬二千元起，顛覆港都飯店市場，也吸引日本知名米其林餐飲集團UKAI-TEI進駐。

根據高雄市觀光局統計，目前高雄市共有一般飯店旅館三八四家、觀光飯店十二家，雖受中國客縮減影響，今年前十月，高雄市新設立的飯店旅館仍有十九家，歇業則有十三家，觀光飯店的平均住房率則約六十二％。

高雄市觀光局長曾姿雯說，「孤獨星球」公認是最權威的旅遊指南出版社，堪稱是「自由行旅遊聖經」，高雄市這次獲得推薦，相信未來自由行旅客將是最有潛力的族群。

曾姿雯強調，高雄市這幾年針對城市景觀改造，投入很多心力，包括亞洲新灣區、駁二藝術特區和鐵道園區、完善自行車路網、推動興濱計畫、打造濕地公園等，今年上半年吸引許多東北亞、東南亞國家旅客，以新加坡旅客來說，就比去年同期成長二十四％。