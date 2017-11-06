〈南部〉知本濕地擬設太陽能專區 環團反彈

2017-11-06

重要野鳥棲地 生態豐富

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府計畫在知本濕地設專區，租給業者做為全國最大太陽能基地，荒野保護協會台東分會指出，知本濕地是台東沿海唯一被國際鳥盟劃為「重要野鳥棲地」的濕地，應保留原有樣貌，呼籲縣府三思。

原知本捷地爾開發案基地兩百二十六公頃，位於知本濕地內，土地長期閒置，縣長黃健庭日前在縣議會施政報告中表示，計畫將基地中的一百五十四公頃出租，建置太陽能發電廠，一年可發電二．一億度電，初估每年可為縣庫挹注三千萬元。

荒野保護協會台東分會知本濕地人文生態展昨天開幕，分會長林義隆指出，知本濕地占地兩百八十八公頃，台東野鳥學會觀察濕地生態超過三十年，共記錄超過一百七十種植物，超過兩百種的野生動物，保育鳥種有四十二種，保育蛇類有五種，包含東部特有的台東火刺木灌叢地景，全台只剩兩百隻的黃鸝、少見的大型候鳥東方白鸛，比起有法定地位的卑南溪口國家級濕地更為豐富，也是國際鳥盟唯一在台東沿海濕地中，劃為「重要野鳥棲地」，縣府卻只想著要開發，不打算將其升格國家級濕地。

林義隆說，荒野台東分會反對縣府在知本濕地設太陽能基地，且該處是知本溪舊河道，年雨量及舊河道面積皆與太麻里溪相當，有洪災風險，難保不會有第二個莫拉克風災。

林義隆進一步說明，知本濕地濱海，有海水倒灌疑慮，該地又為卑南族卡大地布部落傳統領域，如何開發應尊重當地原住民，加上台東尚有其他大面積未開發區域，例如台鐵池上機廠等地，比知本濕地更適合作為太陽光電專區。

傳統領域 部落將開會討論

卡大地布部落主席林金德表示，近期會召開部落會議，針對知本濕地設置太陽光電專區一事進行討論，暫不對此表示意見。

縣議會議長饒慶鈴表示，「種電」是國家政策，如何在保護環境與建設間共存應有更多的討論；縣議員洪宗楷則認為，不反對縣府設置太陽光電專區，應該對濕地做更多生態調查及了解後，再決定其未來發展方向。