〈台北都會〉台北市水用戶外管 2025年全面換不鏽鋼

2017-11-06

北投發現鉛管 北水處：圖資上盲點

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市二○一五年爆發鉛水管疑慮，北市府加速管線汰換，九月宣告完工，十月底卻在北投區發現一段在圖資上記錄為塑膠管，但在挖掘時出現側溝內隱藏一段鉛管狀況。台北自來水事業處長陳錦祥解釋，這類鉛管是圖資上的盲點，只存在一九七九年以前建築物周邊，未記錄在圖資上，較難以掌握位置和數量，雖對用水品質影響低，但為解除市民疑慮，仍會設法汰換。

解市民疑慮 北水處將設法汰換

此外，陳錦祥表示，北市自二○○六年開始二十年供水管網改善計畫，就是要將全市用戶給水外管，在二○二五年全部更換為不鏽鋼管，不是只換掉鉛管而已。

陳錦祥指出，這類鉛管大多是在一九七九年以前施工埋下，管線由道路中央接到側溝，照理說在一九八五年就開始陸續換成塑膠管，但台北市管線圖資約從兩千年才開始重新建立，因此如果圖資上未標示出來，施工人員就比較難發現。

陳錦祥表示，這類圖資未顯示的舊有鉛管，仍在設法統計數量和掌握位置，而道管中心已開始建置3D GIS系統，整合各管線單位的管線圖資，也要求開挖單位回報挖掘處的管線，為此建立更完整的地下管線圖資系統，經過長年累月修繪，就會越來越精確，這也是台北自來水事業處要持續努力的目標。

陳錦祥：不只換鉛管 將全換成不鏽鋼管

陳錦祥也表示，其實早在二○一五年鉛管事件發生前，北市府自二○○六年起就已啟動二十年的「供水管網改善長程計畫」，依照此計畫逐年進行，台北市的鉛管、塑膠管將被全部汰換成不鏽鋼管，因為除鉛管有鉛水疑慮外，塑膠管材質較不強韌，車輛在上面走久了，管線會破掉漏水，所以北水處正在進行的是一個全面的管線汰換計畫，鉛管只是其中一部分而已。

前年七月，香港曾發生飲用水鉛含量超標事件，之後國內也引起鉛管討論，大台北地區依圖資統計，約有六百多處設有鉛管路段，總長約一五七公里，供水戶多為三十六年以上中古屋，影響戶數台北達一萬七千餘戶，北市即緊急編列四．二億元預算，啟動三年鉛管汰換計畫，最後超前十五個月提早完成。