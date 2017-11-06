〈台北都會〉《市長、副市長砲打外縣市》台北市議員批不務正業 嗆陳不敢辭職參選

2017-11-06

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲、副市長陳景峻近日因縣市舉債問題，分別砲打高雄市長陳菊、新北市長朱立倫，泛藍市議員普遍認為，柯文哲已進行選舉操作，不僅在打陳菊背後的新潮流系統，也透過舉債議題向中間靠攏。民進黨市議員則認為，兩人不務正業砲打外縣市，但「陳景峻沒有副市長，什麼都沒有」，絕對不敢像台南市前副市長顏純左一樣辭職參加市長初選。

對於柯文哲批外縣市舉債「苗栗化」，民進黨市議員王世堅說，柯文哲聲稱任內還債三百億元，但其中有一百三十億元是依「公共債務法」還債，剩下則是因超收遺產稅、市府轉投資富邦金控所得配股等，柯文哲卻掠人之美、得了便宜還賣乖；可見柯文哲在塑造明年選舉輿論，向綠營下戰帖，威脅禮讓北市長選舉。

不過，議會國民黨團書記長陳永德說，柯文哲有感而發、講的沒錯，柯文哲打到新潮流，所以惹民進黨反彈。新黨市議員陳彥伯也說，選舉到了，柯文哲打得很精準，目前所為都是政治考量、展現政治實力、飆漲自己政績；當然日前台北農產運銷公司人事案，導致柯文哲有點不喜歡新潮流，如今柯文哲打陳菊打到要害。

親民黨市議員林國成則說，柯文哲可談跟市政有關的舉債問題，但呼籲謹言慎行，不要那麼直白，對陳菊、苗栗縣長徐耀昌指名道姓。

談到陳景峻近日該不該辭職參選新北市長，藍綠市議員則一致看衰其選情。王世堅說，新北朋友把陳景峻當笑話看，比起行政院發言人徐國勇辭職參選，陳沒有副市長位子，什麼都沒有，陳心裡有數、絕對不敢辭職。陳彥伯則說，民進黨沒有支持陳景峻，現在只有柯文哲支持，陳還不用辭官。陳永德斷言，陳景峻會放棄新北，為柯輔選北市。