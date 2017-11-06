〈台北都會〉陳景峻批債台高築 朱立倫諷不愛新北

〔記者沈佩瑤、何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲日前在內部會議中，批評高雄市舉債問題，高雄市長陳菊以「沒高度、引用錯誤資訊」回批柯Ｐ，引發北高隔空戰火後，有意角逐二○一八新北市長的台北市副市長陳景峻則主動將矛頭轉向新北市，指「縣市舉債問題，朱立倫最該罵」。
對此，新北市府繼發言人張其強，副發言人葉元之連日也透過媒體、臉書等管道回嗆，新北市長朱立倫昨天下午更親上火線反擊，「無法對不愛新北的人回應」﹔陳景峻則回以「從小至今都住在新北」。
陳景峻：舉債增逾500億 新北不如桃園
對於指名道姓「最該罵的其實是朱立倫」，陳景峻表示，根據審計部資料，朱立倫這四年當中，舉債增加五百多億，但他這段時間走訪基層，不少民眾認為跟大幅進步的桃園市相比，新北市還在原地踏步。他強調不是不能舉債建設，但要讓人民有感，並往開源節流方向做。
談到台北市長柯文哲連日批評高雄市舉債問題，陳則說不管高雄或新北，都值得檢討，如果沒有把錢花在刀口上，財政紀律就會崩潰，不斷好大喜功做建設，一直舉債建設，卻沒有妥善利用變成蚊子館，就像把錢拋到水裡，沒有辦法帶動整體經濟，頗有暗諷之意。
朱立倫：愛新北的人 都應了解委屈
新北市長朱立倫昨天親上火線回應，表示無法「對一個不愛新北市的人」提出來的說法批評。朱立倫說，任何一位新北市民， 或者是愛新北市的人，都了解新北市所受到的委屈，相對於台北市獲得不到一半的分配款跟統籌款；如果愛新北市，就會覺得新北市應該獲得更多的統籌分配款、更多的中央補助款、更多的支持，不可能會批評新北市。
朱立倫：補助、統籌款均不如北市
新北市政府新聞局長張其強昨天也反駁陳景峻說，台北市升格直轄市五十年，新北市還不滿七年，很多公共建設都在進行中，預算當然需要同步支應，並且反問陳景峻「既要公共建設，又要零舉債，難道要加稅？還是要縮減既有的優惠？刪減福利？」
張其強也說，中央補助新北的一般性財源，不只低於台北，連高雄都不如，新北市民每人僅分得○．九六萬元，遠不及台北一．九三萬元及高雄的一．五三萬元，但新北從未自怨自艾，仍然積極開源節流，推動各項重大公共建設，包括捷運、污水接管率、市民運動中心等，還嚴格控管向銀行借款，並堅持財政紀律已償還勞健保欠費二五○億元。
而新北市副發言人葉元之昨天也在臉書發文，反批陳景峻發言是「何不食肉糜現代版」，古有晉惠帝，今有陳景峻，在集萬千寵愛於一身的台北市當高官，卻批別的縣市「為何舉債那麼多」？希望「台北市陳副市長」，多做功課，搞清楚狀況後，再來批評。
陳景峻：一直住新北 了解新北發展
陳景峻稍後接受電訪時強調，他從小至今都住在新北市，對新北的一草一木都很了解，但還是要就事論事，他指出，建設「不是做一堆標新立異的，這些人民沒有辦法直接享受到」，他每天看到連接雙北的橋樑，上班時間有多少人過橋到台北工作，就可以了解新北經濟發展的真實狀況。