〈台北都會〉傳選新北市長？ 周錫瑋：最近親自說明

2017-11-06

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北政壇最近盛傳，前台北縣長周錫瑋即將於十二日宣布參選二○一八的下屆新北市長，對此，周錫瑋辦公室昨天低調回應「尚未定案」，但表示周錫瑋最近會親自說明；另外，市議員林金結主動幫周設置、國道三號土城交流道附近的競選看板，因為被檢舉違建，周陣營為了避免被扣上帶頭違規的帽子，已主動拆除。

據了解，周錫瑋原本計畫在十一月中旬宣布參選事宜，最近因為支持者追問、關心，周透露暫定十二日宣布，結果消息曝光，甚至傳出他將邀請黨主席吳敦義、新北市長朱立倫「出席見證」。周錫瑋接受媒體訪問時，反駁找吳、朱兩人見證的說法，他認為這是「在意我要出來選的人」故意挖陷阱讓他跳；周並說，選不選新北市長已經走到最後一哩路，他會用不一樣的心態、作法，慎重考慮。

周錫瑋也透過辦公室回應說，媒體報導的事情都還在討論階段、尚未定案，最近會親自說明；朱立倫昨天出席活動也被問到此事，朱回答說，還沒有問過周錫瑋此事，「如果有機會的話，再來關心這個問題。」

對於周錫瑋即將宣布參選，國民黨新北市黨部主委李乾龍透露已接獲訊息，也向吳敦義、朱立倫報告；根據轉述，吳、朱都認為，民主政治有一定機制，將按照黨內正常程序走下去。

侯友宜：大家一起加油努力

另外，國民黨內目前民調支持度最高的副市長侯友宜，昨天參加市政活動時受訪，他對周錫瑋參選一事未正面回應，僅說「大家一起加油、一起努力！」另對於有意參選的台北市副市長陳景峻，指國民黨新北市長的選情很亂，侯友宜意有所指地回應說，「每個人把自己的工作做好最重要！」