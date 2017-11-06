〈台北都會〉新北市教局技職科長劉金山捐器官 遺愛人間

2017-11-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府教育局首任的技職教育科長劉金山，十月十六日在家中昏迷，送醫後診斷為腦溢血，手術後昏迷指數只有三，一直未甦醒，醫院昨天判定腦死，他享年僅卅八歲，家人依照他生前意願，捐出器官遺愛人間；對於劉金山不幸英年早逝，市長朱立倫、教育局長林奕華都表達難過、不捨，肯定他為創客課程和技職教育貢獻良多，會協助家屬辦理後事。朱立倫指示教育局，盡最大的力量照顧遺屬。

劉金山認真負責，十月十六日清晨上班時，被家人發現昏迷不醒，緊急送醫後診斷是腦溢血，他在前一天、十五日的週日還參加在師大舉辦的技職教育活動，關心他的同事及友人認為，他是積勞成疾、工作過勞，犧牲休假的敬業精神令人不捨。

劉金山接受手術後，昏迷指數一直只有三，包括朱立倫、副市長侯友宜、林奕華及教育界友人均前往探視祈福，昨天上午由醫師判定腦死，捐出器官遺愛人間。

劉金山是政大教育博士，市府教育局今年二月率先成立技職教育科，劉金山擔任首任科長，他大力推動「創客教育」，陸續在全市十五所國中、高中設置「職群試探暨體驗教育中心」，也在五所學校設立「創客教室」，讓學生提早從國中、小學時期，體驗技職教育的精神與內涵。

教育局從兩年前編列預算，對參加全國技藝競賽獲「金手指」肯定的學生，補助、安排到德國、日本參訪，劉金山積極推動，給技職學生更多的鼓勵；汐止區樟樹國中升格為樟樹實創高中，劉金山在推動成立、延攬師資及課程發展方向規劃，和尋求國外學校交流合作都出力甚多。