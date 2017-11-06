〈台北都會〉大門叔叔顧大門 守護師生14年

2017-11-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我就是負責維護師生安全的大門！」汐止區白雲國小警衛程大門，名字就是「大門」兩字，是學童心目中和藹可親、名副其實的「大門」叔叔；校長洪國維說，不論風吹、日曬或雨淋，都可看到程大門在學校大門認真守護師生安全的身影，是家長和師生信賴的「大門」。

六十二歲的程大門，從民國九十二年起就擔任白雲國小的警衛，守護師生的安全已有十四年，他表示，很喜歡這項工作，看到小朋友平安上學、快樂放學，開心地向他道早安和再見，讓他感受到童稚純真的快樂，彷彿自己也變年輕了。

程大門笑說，許多人得知他的名字叫「大門」時，還以為是開玩笑或綽號，「大門」是爺爺取的，因為他出生時，國軍剛從大陳島撤退，兩岸的戰爭衝突不斷，第一線的金門、馬祖還是風聲鶴唳的前線戰地，他的爸爸卻在這時被徵調去金門當兵，全家人都很擔心爸爸的安全，爺爺就替他取了這個名字，希望全家人用最「大」的祝福與力量，讓爸爸在金「門」一切平安，也象徵全家人敞開大門，等候爸爸平安回家。大門的爸爸歷經八二三砲戰，平安退伍返家團圓。

程大門說，他的名字為爸爸帶來好運，也希望將「平安」的寓意帶給白雲國小的師生，工作內容是守護師生上下學的安全，也協助家長寄放粗心學童忘記帶的作業或文具，值班時都會仔細巡視校園角落，看到許多叫得出名字的孩子，從爸媽牽著小手第一天到校，一直讀到畢業依依不捨地揮別母校，帶著這份感情，程大門對這份工作樂在其中。