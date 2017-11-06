〈北部〉富里草地聽音樂 娃娃回鄉開唱

2017-11-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「米鄉」富里鄉有好吃的富里米，還有熱情農民自發舉辦的「穀稻秋聲─富里山谷草地音樂節」，昨天傍晚由「娃娃」魏如萱唱壓軸，這也是她第一次回故鄉富里鄉唱歌，還有八十八歲撫養她長大的阿嬤、親人在台下看她唱歌！

省道台廿三線公路上有個小村莊富里鄉永豐村，鱉溪的溪水緩緩流過山谷，稻子們隨著秋風搖曳，這麼美的風景，讓受邀來演唱的樂團、民眾都忍不住猛按相機快門。

由在地農民發起的「穀稻秋聲山谷音樂節」，今年邁入第三年，活動在稻田旁搭起「農村舞台」，裝飾品是稻草束，雲霧繾綣的海岸山脈成為舞台背景；現場還有農村市集展售農產品、手工藝品，還有農村輕食便當，二天吸引超過五千人參加，讓偏僻小村莊出現難得人潮！

活動邀請第一天有莫言&Lamit樂團、黃建為、林生祥、董事長樂團；昨天則有幫助樂團、詹森淮、脆樂團、魏如萱輪番開唱。

發起音樂會的富里鄉青農鍾雨恩說，大家都想讓故鄉更美好，而一起努力打拚讓富里被看見，感覺真的很棒！他說，今年最棒的是終於邀請到「娃娃」魏如萱返鄉表演。

昨天傍晚壓軸的歌手魏如萱，老家就在富里鄉，她的阿嬤、爸爸媽媽、阿姨親友及同學都來看表演，她除了演唱包括「好嗎」等多首歌曲，還邀台下歌迷一起合唱，氣氛超嗨，魏如萱八十八歲的阿嬤也被邀請上台，讓阿嬤直說「好開心」！

魏如萱感性地說，這場音樂會多虧一群可愛的農民，「謝謝他們的努力」，才讓大家知道，在花蓮往台東的路上，有一個地方叫做富里鄉。