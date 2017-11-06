〈北部〉茶葉罐做存錢筒 福氣家族號召做公益

2017-11-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕茶葉不但能發揮創意成為文創產品，還能做公益，宜蘭縣福氣家族製作四千罐聚福氣茶葉存錢筒，希望年底號召存錢後的茶葉罐回娘家，捐給需要的家庭。

宜蘭縣福氣家族公益協會理事長李枝全表示，他經商的時候，國外朋友都很喜歡台灣的茶葉，尤其台灣的烏龍茶很有特色，所以福氣家族特別前往南投縣鹿谷鄉選購龍鳳峽高山茶，製作兩千份「福氣茶葉禮盒」，加入福氣家族的會員就可以收到一份，每份兩罐茶葉。

「創造愛的循環和善的回饋。」李枝全說，禮盒內的茶葉罐設計採用存錢筒概念，茶葉喝完後不要丟掉茶葉罐，每天存一些零錢，就能積少成多、積沙成塔，福氣家族將在每年十二月的第三個星期日，舉辦福氣存錢筒回娘家活動，大家可以選擇捐出累積的金額做公益，捐給有需要的家庭。

昨天福氣家族動員五十多名會員進行文創茶葉禮盒的包裝，會員簡佑樺帶著小學四年級的女兒一起來進行包裝的工作，她說，希望小朋友在動手做的過程中，感受到做公益活動的意義，這是一件非常有意義的事情。

總幹事黃賜福表示，福氣家族是由一群志同道合的好朋友，在偶然的聚會時，大家對於社會亂象感到憂心，認為需要更多的正面能量進行傳遞，因此以「福氣家族」為名，為社會良善面「集氣」，茶葉禮盒的外型包裝都是福氣家族的成員所設計，大家貢獻自己所長，希望把健康、環保和良善的理念透過福氣文創傳承下去。