〈北部〉頻被濫倒廢棄物 花蓮擬裝攝影機逮人

2017-11-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣幅員遼闊，偏僻的山區與鄉村道路四通八達，頻頻被人濫倒垃圾或大量營建廢棄物，就連監視器最多的花蓮市也難逃被濫倒垃圾，日前又發現有不肖民眾把家具廢棄物任意亂丟在尚志路河堤旁，已是今年第五件在市區的濫倒行為，公所將裝設具紅外線功能的攝影機，防堵破壞環境的惡行再度發生。

濫倒垃圾的惡劣行為引起居民憤慨，國光里長魏陽進說，日前有民眾一早起來發現，尚志路美崙溪河堤旁的防汛道路，出現一大堆的廢棄物。

清潔隊分隊長徐世樺說，廢棄物有舊衣服、家具、生活用品等，從現場物品判斷，應為搬家後不要的物品，或是裝潢前清出的家具，清潔隊先將近兩噸的廢棄物清走，昨由清潔隊員逐一檢查，希望從中找到線索，不過丟棄者應為老手，稽查人員翻遍垃圾後並無所獲；清潔隊將在附近擇適合地點，裝設具紅外線功能的攝影機，防堵破壞環境的惡行再度發生。

徐世樺說，花蓮市區仍有許多偏僻的產業道路、鄉間小路，像是佐倉公墓由於地處偏僻，公墓區內小徑很多，四通八達，形成濫倒垃圾者的天堂，今年三月、七月、九月都有發現遭不明人士偷倒營建廢棄物、垃圾，其中最多的堆積近一樓高的垃圾山，曾有發現可疑線索，但前往調查後，發現是資源回收物遭人收走後，再被不明人士棄置，未查獲直接濫倒的證據。

而吉安、壽豐也經常在山間小路、山谷被發現濫倒垃圾的不法行為，像是今年五月、七月，壽豐鄉水璉、鹽寮一代的山區產業道路，就被發現兩次濫倒垃圾的行為，去年月眉間的山谷也被發現大量垃圾丟入花蓮溪畔，由於太過猖獗，鹽寮還有村民暗中巡邏，只要發現載滿垃圾、營建廢棄物的車輛就開始跟蹤，吉安警分局也從一張紙條中，破獲七月濫倒垃圾的李姓貨車駕駛。

有合法的清運業者私下說，由於花蓮縣的垃圾需送往宜蘭焚燒，交通成本大增，許多房屋裝修的承包商、黑牌的清運業者等，都用便宜的價格承攬清運，但根本不是送往宜蘭焚化、或是找合法的清運業者處理，而是找偏僻的地方濫倒；另外，也有些沒公德心的民眾，因為沒辦法跟上垃圾車的時間，就直接把垃圾往偏僻的地方丟，這種刻意亂丟垃圾的很難找到線索處罰。