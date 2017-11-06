〈北部〉特搜大隊解編 重大災害任務編組出勤

2017-11-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局特種搜救大隊多年來肩負縣內重大交通事故、高山搜救等救援任務，也參與北市復興航空、南台大地震等國內重大災難協助，今年九月底隨消防局組織編制調整解編，目前仍有特種搜救分隊歸一大隊管理，其餘分派到五個救災救護大隊，遇重大災害，仍可採任務編組出勤，不影響救災效能。

苗縣消防局外勤編制，原僅有三個救災救護大隊，隨著人口集中都市化，複合式建築物增加，及交通運輸工具多元，災害狀態更為複雜，加上縣內多高山，山難頻傳，消防局於一○二年九月成立特種搜救大隊，從事重大交通事故、空難、地震、山難等人命搜救，也協助其他三大隊救災任務，沒有負責轄區，設立於局本部。

但長期以來，第二大隊負責縣內海線六個鄉鎮市，從最北端的竹南，往南到苑裡鎮；第三大隊更是負責幅員廣闊的山線七個鄉鎮，北從頭份市，南達卓蘭鎮。這兩個大隊「包山包海」，不易整合消防救災救護的資源，讓消防員也必須與時間賽跑。

消防局對此進行組織編制調整，分別在通霄鎮、大湖鄉，新增第四、第五救災救護大隊，比照縣警局五個警分局轄區，健全災害防救工作，強化救災應變能力，特種搜救大隊也因應解編。

消防局災害搶救科長張焜郁表示，特種搜救大隊解編，但不影響縣內重大災害的搜救能力，更能作為種子教官，整體提升各大隊特種搜救能力。