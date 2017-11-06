〈北部〉竹北民怨拆廣告喊假的 工務處昨速拆

2017-11-06

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市主要幹道，每逢週末廣告看板林立，縣府在十月下旬宣誓要祭出鐵腕拆除；但四、五日兩天，自強南北路等要道還是可見整排的廣告看板，民眾批評縣府根本是喊假的。工務處昨天接獲記者轉達民怨，隨即指派委外廠商，在下午拆光看板。

新竹縣一名國中男生，十月初騎單車行經竹北市莊敬北路時，遭建商廣告物絆倒骨折挫傷，母親盼拆除影響交通安全的廣告物，縣府也屢屢接獲陳情，因此工務處表示要「看到就拆」，鎖定竹北市光明六路東一段等主要幹道，密集執行拆除行動。

工務處技正林鶴斯表示，放置在道路中央分隔島或人行道路樹等處的廣告看板，妨礙交通，算是路障，自十月廿一日起，即指派負責維護道路的委外廠商，每個週六、日派員巡視各主要幹道，希望藉此迫使業者改變放置看板的習慣做法。

昨天在自強南北路還有載滿廣告看板的小貨車，疑似正四處尋找地點放置看板。林鶴斯接獲記者轉達民怨後，表示將立即要求廠商再加強巡視、拆除，果然到了下午，自強南北路等路段的廣告看板幾乎被拆光。

竹北市民代表余政達表示，除了十月廿一日竹北市一度「恢復乾淨」，接下來的兩個週末假日，文興路等多條道路，還是可見一整排廣告看板繫在行道樹上，直到傍晚才會暫時拆下，實在很誇張；縣府說要執行拆除，但業者完全不甩，他希望縣府確實發揮公權力。

議員轟積極不作為 要求法規面解決

縣議員邱靖雅砲轟，縣府是「積極不作為」！只會發文要求建商約束廣告公司，限期改善；建商不改善，縣府就再發文，完全沒有任何作為。她認為，拆除廣告看板治標不治本，要求縣府跨局處研商對策，從法規面著手，才能確實解決問題。