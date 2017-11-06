〈北部〉裝置藝術加持 花彩區打卡新熱點

2017-11-06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節今年有七處花區接力綻放，楊梅、蘆竹、中壢、平鎮、圓光禪寺等五個花區都已開展，市府農業局統計，雖然前天下雨，五個場區仍有五萬九千人次參觀，而昨天天氣放睛，各展區共湧入廿三萬八千人次，累計總參觀人數已達四十三萬五千人次；而在FB、IG上，更有許多網友的花海創意照陸續曝光，桃園花彩節儼然成為IG、FB打卡新熱點。

花彩節舉辦已邁入第三年，自十月廿八日從楊梅展區起跑後，中壢、平鎮、蘆竹和圓光禪寺展區也於前天同步開展，各花區規劃不同的花海景觀，搭配參觀動線、豐富的周邊活動與各區特色裝置藝術，吸引大批民眾前來。

市府副祕書長邱俊銘表示，考量前兩屆花彩節活動結束後，花田裡的花卉綻放情況仍十分壯觀，因此，今年採取配合花期舉辦展演活動，並無特定閉幕日期，遊客們仍可自行前往花區觀賞，活動期間與文化局搭配的裝置藝術，也將持續保留於現場，讓遊客賞花拍照。

圓光禪寺展區由藝術家蔡坤霖設計「詩步領羊」裝置藝術，以童話的形象，創造出六十隻超萌小小羊兒、各種可愛造型的泰迪熊等，持續在花田吸睛；前天新登場的蘆竹花區，則以桃樂園、玩花樣為主題，在花田裡規劃拍照打卡裝置物，讓遊客能拍出各種創意照。

蘆竹展區有在地幼兒園園長黃欽賢所創作、以巫婆騎掃把為造型的裝置藝術︱花彩婆婆；獲文化部頒發工藝之家、從事工藝創作四十餘年的曾定榆，也在此創作裝置藝術︱牛與鶴，還有稻草迷宮等，件件吸睛。