〈北部〉雙向四線道取消內側禁行機車 增13路段

2017-11-06

去年底試辦 機車肇事件數下降

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市雙向四線道的內側車道大多禁行機車，市府交通局考量道路兩側常有臨時停車、公車停靠等狀況，經常迫使機車「不得不違規」，去年底擇定五條路段，試辦「雙向四線道取消內側禁行機車」，實施後機車肇事件數下降，交通局經提報道安會報同意後，決定即日起再增加十三條路段試辦，若確實安全無虞，不排除全面解禁。

交通局長劉慶豐指出，台北、新北、高雄大部分雙向四線道的內側車道已開放機車通行，桃園市去年挑選路型簡單、視距安全且無特殊管制的五條路段試辦，包含：桃園區的慈文路（正光路至國際路）、力行路（正光路至國際路）、莊敬路（富國路至春日路）；中壢區南園二路（中園路至新生路）；楊梅區瑞溪路二段（中興路至三民路）。

交通局統計這五處與機車有關的肇事件數，今年上半年和去年下半年相比，從六十一件下降到四十七件，只有南園二路不減反增，從十四件上升到廿三件。

劉慶豐表示，南園二路鄰近中壢工業區且靠近內壢交流道，大型車輛多，可能大車高度產生視線死角，若觀察到今年底，事故發生次數仍未降低，不排除恢復該路段內側車道禁行機車。

交通局交通工程科科長黃錦虹說，取消禁行機車與肇事未必有關聯，但交通局必須確認取消後安全無虞，第一階段只在五條道路試辦，樣本數不足，但確認不會造成危險後，決定擴大試辦，以便未來進一步研議全面實施的可能性。

即日起取消內側車道禁行機車路段為：桃園區國際路一段與二段（文中路至台鐵鐵路平交道）、建新街（保羅街至樹仁三街）、永安路（力行路至大竹路）；中壢區晉元路（榮民南路至崁頂路）、龍東路（中山東路四段至榮民南路）；蘆竹區大竹路（永安路至大新路）、文中路一段（文中路至文中路二段）；平鎮區中興路（南豐路至五守街）、南東路（中豐路至南東路五十巷）；大溪區埔頂路二段（新光路至仁和路）、仁和路二段（埔頂路至永昌路）；大園區坑菓路（三民路二段至坑菓路二一八巷）、中正東路二段與三段（內定九街至中油街）。