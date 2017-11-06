〈中部〉（台中）數位故宮 書畫新媒藝術開展

2017-11-06

〔記者歐素美／台中報導〕數位故宮在台中！「清水雅集—故宮書畫新媒藝術展」昨在港區藝術中心開幕，將展出至明年三月四日。該展運用多媒體互動裝置、4K超高畫質影片及VR虛擬實境等技術，融入故宮典藏，讓民眾透過科技欣賞歷代知名書畫家黃庭堅、懷素及趙孟頫等作品及清乾隆皇帝收藏的花瓶器物，感受全新的看展體驗。

「清水雅集—故宮書畫新媒藝術展」，昨在瓊瑢舞蹈團的表演下揭開序幕，台中花博吉祥物「來虎」及故宮吉祥物「小翠」也到場，與國立故宮博物院院長林正儀、立法院副院長蔡其昌及台中市長林佳龍等一起戴上VR，感受科技欣賞書畫的特殊感受。

故宮博物院院長林正儀表示，有別於傳統的視覺欣賞方式，這次是故宮史上最大的新媒體藝術展在港區藝術中心展出，有高解析度4K影片、動畫及很多互動裝置，還有虛擬實境、比較沉浸式欣賞的VR，結合空間氛圍，配合明年世界花卉博覽會，整體規劃跳脫傳統藝術特展的體驗方式。

蔡其昌表示，故宮有北院及南院，數位故宮則在台中！其在立委任內即爭取在港區藝術中心設置故宮展場，蔡英文總統上任後，好友林正儀擔任故宮博物院院長，加上市長林佳龍全力支持，他更全力推動數位故宮未來能設置在港區藝術中心的清風樓，希望藉此讓港藝風華再現，加上旁邊眷村活化及中社遺址，希望好好規劃，讓大家重新體驗及回味清水這個文化勝地。