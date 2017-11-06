〈中部〉（台中）都會、新都公園 驚傳毒狗

2017-11-06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近來有民眾反映在台中都會公園近靜宜大學後方發現毒狗毒餌包；另有飼主則是帶毛小孩到北屯區的新都生態公園，飼養多年的毛小孩誤食有心人放的毒飼料身亡。

有網友在臉書指出，十月廿八日，從靜宜大學後方六陽巷開始，又出現多年相同的毒狗包，網友表示，用盡各種方式向公務機關反映，台中動保處始終無法破案，只能請養狗同好前往都會公園千萬小心。

另有網友三日也在臉書po文，指帶飼養多年的愛犬到北屯區新都生態公園，散步不到五分鐘，愛犬就中毒身亡，直指是有人在公園放毒飼料毒狗，痛批下毒者無良；另一名住大甲區民眾也po文指出，餵食兩年多的浪孩失蹤多日，直到聞到屍臭味才循味尋找，看到腫脹的屍體難過得說不出話來。

台中市動保處指出，週五接獲民眾通報立即前往清查，但未發現毒餌包，加上附近地處偏僻沒監視器，警方目前也未發現可疑人車，只能先立告示牌提醒民眾，並加強巡邏；儘管該處被檢舉地點是通往都會公園的一處小徑，將請園區加強廣播，提醒飼主多留意愛犬動態。

動保處指出，之前曾出現類似毒餌包事件，曾發動搜山清查，雖然查獲毒餌包內放置有藍綠色的農藥「納乃得」，也從找到的中毒身亡犬隻體內驗出毒物，可惜未能查出放毒者，長期以來均有巡邏，但因園區廣闊且監控不易，並非不處理。