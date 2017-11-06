〈中部〉（台中）《全國首座》 豐原社宅年底完工 20日起申請

2017-11-06

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推動八年一萬戶社會住宅，其中，豐原區安康段第一期預計年底前完工，成為新政府上任後，全台第一處動工，也是第一個完工的社宅，共二百戶，只租不賣，將於十一月廿日起至十二月廿九日受理入住申請。

最小8坪 200戶中60戶留給弱勢

市府住宅發展工程處表示，豐原區安康段社會住宅第一期完工後將有二百戶，包括一房型（八坪）一百廿戶、二房型（十六坪）六十戶、三房型（廿四坪）廿戶，每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、衛浴設備、熱水器、床箱、衣櫃、窗簾、燈具等家具家電。

住宅處指出，入住對象分為一般戶、設籍戶、原住民戶、關懷戶及計畫回饋戶；凡年滿廿歲以上的市民，或於台中市就學、就業的民眾，只要申請人本人（含配偶）及未來一同入住社會住宅者，符合名下無自有住宅、一○五年度年所得低於一○七萬元、每人每月平均所得低於四萬五千七百九十四元且擁有不動產總金額低於五百廿八萬元等規定，都可提出申請。

其中，關懷戶部分，申請人須符合住宅法規定的經濟或社會弱勢條件，連同原住民戶共保留六十戶；另為優惠在地居民增加的「設籍戶」，提供廿戶給設籍豐原區滿一年的居民。

市場租金7折以下 前兩年優惠

至於租金價格，住宅處說，以市場租金七折以下為計收標準，第一年租金加碼優惠以五折出租，第二年六折，第三年回復原標準。以一房型為例，第一年租金含管理費每月約三千八百元至四千三百元。

住宅處表示，十一月廿日至十二月廿九日開放受理民眾申請入住，合格申請人預定在明年二月八日以電腦抽籤方式決定順位。