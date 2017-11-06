〈中部〉門口4犬遭下毒 主人懸賞10萬緝兇

2017-11-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉發生毒狗案件，莊姓飼主綁在家門口的四隻小狗疑遭人下毒，造成一死三傷，飼主報案後員警初步清查附近並無監視器，飼主認為毒狗人是蓄意下毒行徑可惡，懸賞十萬元緝兇，盼有見義勇為人士提供證據及線索。

害小狗一死三傷

古坑鄉莊姓民眾上週五外出途中接到鄰居來電，指其家門口的四隻小狗口吐白沫，莊女立即返家，但其中一隻白狗已死亡，其他三隻則奄奄一息躺在地上，送動物醫院急救，情況較嚴重的黑狗狀況不是很好，其他兩隻則無大礙。

莊女向轄區的古坑分駐所報案，並通報雲林縣動植物防疫所，防疫所人員當天下午到場解剖取死掉犬隻的胃部殘留物送驗，報告約需三週才能出爐，防疫所人員表示，四犬都口吐白沫是中毒典型症狀，其中一隻立即死亡，中毒可能性相當高。

莊女氣憤表示，嫌犯特意選在家人都出門時下毒，根本是蓄意，且犯案動機令人擔憂。

莊女指出，四隻小狗先前都曾遭人棄養，家人撿回來養好幾年，死亡的白狗因脖子長一顆大腫瘤遭前飼主棄養，經過家人及鄰居花阿姨一家人幫忙照顧，牠特別貼心、乖巧，花阿姨看到牠遭人毒死不捨哭紅眼睛。

觸動保法可處徒刑

莊女說，擔心又有其他小狗遇害，家人決定提供十萬元獎金，給提供線索據證協助破案的熱心民眾。

防疫所人員表示，若確定是毒狗致死，依動物保護法可處兩年以下有期徒刑。