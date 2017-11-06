〈中部〉新住民拍微電影 「母子」走出新人生

2017-11-06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕新住民的孩子過去在學校常被嘲笑或欺負，不敢承認媽媽來自外國，甚至要求媽媽不要到學校，嘉義縣過溝國中拍攝微電影「我就是為你留下來的」，由印尼裔新住民林幸蓉主演，訴說新住民母親的辛酸和子女的自卑，盼讓人們省思而懂得尊重不同文化，如今林幸蓉等新住民更投身公益，致力在台推廣各國文化，改變過去弱勢的刻板形象。

媽媽辛酸孩子自卑 演得深刻動人

這部微電影由時任過溝國中教師黃孝文（現溪口國中教務主任）等人籌拍，曾獲第二屆大專高中校園「餐桌幸福家庭力」微電影比賽第一名；主角來自新住民家庭的男學生在校遭罷凌、嘲笑，孩子不敢承認媽媽，直到看到母親在家遭受家暴，甚至為送便當而車禍，他感受到母親的愛，終於在參加演講比賽時，勇敢地在全校師生面前說出母親的故事；許多新住民親子曾切身體會影片中的劇情，觀賞本片時感觸良多而掉淚。

林幸蓉嫁來台灣已二十二年，她笑說，剛來台時什麼都不會，每天早上五點起床準備餐點，到晚上做完所有家務，努力付出獲得家人認同；她常陪孩子聊天，親子感情融洽，孩子更鼓勵她「媽媽要多來學校」。

女主角號召助弱 男主角親子融冰

林幸蓉說，微電影播映後，有不少新住民姊妹反映「孩子看了影片後，開始會做家事了」，而改變最大的人是影片中飾演兒子，也來自新住民家庭的男學生，他原本和父母關係惡劣，連話都不說，拍完電影後敞開心房，親子融冰，現在就讀國立高雄餐旅大學。

林幸蓉期勉新住民孩子能尊重父母，本地的孩子能尊重不同的文化，近年來，她與十多名新住民婦女組成「聯合國姐妹花」團體，不再只是被關懷，轉而為當地獨居老人送餐，舉辦研習工作坊，將新住民文化特色融入在地產業，教導學生們製作各國料理等，展現積極正面的能量。