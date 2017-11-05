〈南部〉維冠受災戶失親 照服員助她站起

2017-11-05

受困52小時 右手左腳失去功能

〔記者邱灝唐／台南報導〕一場意外奪去曹瑋瓴七名家人，卻又帶來一位人生下半場的貴人。曹瑋瓴是去年台南大地震維冠大樓受災戶，受困瓦礫堆內五十二小時後，右手和左腳失去功能。正當她處於人生最低潮的時候，照顧服務員王貴美於去年十一月走進她的生命，讓她重新「站起來」。

曹瑋瓴回憶，當時被埋在瓦礫堆下五十二個小時，右手和左腳都失去功能，只能依靠輪椅行動，加上失去摯親的雙重打擊，讓她陷入人生低谷。這時，滿臉笑容、說話輕柔的王貴美出現，陪著她一步一步地復健，直到今年三月站起來。

復健之路漫長又辛苦，但是逞強的曹瑋瓴從不喊痛；王貴美回憶，復健真的非常痛，但曹卻一直忍耐，把痛楚和辛苦藏在心裡，只有在承受不住時才會吐出一口長氣，發出嘶嘶聲稍微排遣劇痛。

耐心陪伴 趕走負能量

對此，曹瑋瓴笑說，當時她真的是「譙在心底」，幸好只要放棄的念頭一萌生，王貴美的耐心陪伴就會及時趕到，將所有負能量帶走，「我的生理和心理都受到她很多照顧。」王貴美則說，其實兩人是互相照顧，曹瑋瓴在她累積一整天的壓力和情緒後，總是給予鼓勵、稱讚她的工作很有價值。

王貴美的細心與耐心昨也獲得台南市社會局績優照顧服務員最佳服務獎表揚，曹瑋瓴更化為神秘嘉賓驚喜現身，兩人事後相擁，一切感激與情分盡在不言中。