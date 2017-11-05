〈南部〉強制拍賣閒置用地 廠商咬牙建廠

2017-11-05

〔記者黃文瑜／台南報導〕立法院通過園區土地強制拍賣辦法，讓台南柳營、樹谷、永康三科技園區廠商「有感」，因此稍稍有建廠動作，但對於這項政策大多避而不談，「不要讓政府和單一企業單挑」、不過也有業者認為被「推著走」的感覺，為了不讓土地被拍賣，「咬牙」也要建廠。廠商坦言，訂單、稅金、資金周轉等問題，確實會影響建廠，希望政府在解決土地問題的同時，也能了解「企業主的痛」。

柳營科技工業園區廠商協進會理事長陳勝源說，有些廠商真的有建廠需求，但租地沒保障，土地簽約建廠幾年後不一定能續租，又要另外找地建廠，對於中小企業而言就是風險，因此對政府有心解決土地問題表示樂見其成，雖兩年後才實施，但以現在「強制拍賣」價格都還不明確，到底是要以幾十年前的價格拍賣，還是要以現在的價格賣，如果以低價賣，那中間的損失要由誰負擔。

有廠商質疑，自己是土地所有權人，台灣是民主國家又不是共產黨，自己的土地怎麼由政府強制拍賣？廠商坦言，現在不建廠完全不是為了炒地皮，園區裡的土地價格雖然會因都市發展而跟著漲價，但要賣地自己也需要先建廠二十％，「既然連二十％都沒建，就表示沒有要賣」。

也有廠商指出，「想建廠但台灣產業環境吸引力小。」園區裡大多是傳產及中小企業，產品在國內需求有限，加上在台灣設廠一些稅金加起來比投資東南亞國家還要多五％，如果有一筆錢只能選擇在台灣或國外投資建廠，當然會先選國外，台灣的廠就是希望訂單可以拿回來時再建，「能多蓋幾個廠房、多接一些單，誰不願意？」

而可成科技又是另一種案例，該公司在永康科技園區有兩塊地，今年七月有一個廠房落成，時任台南市長的賴清德也到廠剪綵，但另一塊地目前仍未動工，可成科技僅表示，「剛建好一個廠，另一個還要再規劃。」

不過也有業者認為，雖然法令還有兩年緩衝，但政府拋出議題時，就不希望日後麻煩，本來沒有建廠規劃，卻擔心土地被賣「逼急」，決定「咬牙」建廠留土地，至於廠內生產及訂單供需問題，「以後再說」。