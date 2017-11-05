〈南部〉工業區建廠率8成 經發局：零養地

2017-11-05

〔記者黃文瑜、邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德上任後欲解決產業界「五缺」問題，近來更強調要解決工業區土地閒置、養地炒作問題。對此，經發局長殷世熙表示，工業區土地建廠率高達八成，台南目前沒有養地的情況。

未動工廠商 隔年加收一倍維護費

立法院日前三讀通過產業創新條例部分條文修正案，其中明定工業區土地閒置三年以上，且公告兩年後未改善，將處土地公告現值十％以下罰鍰。對此，殷世熙強調，由市府管理的工業區所賣出的土地建廠率高達八成，閒置的土地多是因景氣不好，廠商將建廠時間往後延，並非養地，但市府仍然有制定相關配套，針對未動工的廠商，隔年加收一倍的設施維護費用，且逐年增加，最高五倍，提高持有成本。殷也強調，除了罰則之外，代理市長李孟諺每個月也會主持投資會報，替企業排除投資障礙或增加設廠誘因。

永康科開發較晚 建廠率71％

市府主管的樹谷園區、永康科技工業區及柳營科技工業區，建廠率分別為八十一％、七十一％及八十七．五％，永康科表現差人一截。對此，經發局解釋，這是因永康科直到去年底才開發完畢，相較其他兩地於三年前就開發完，廠商較晚進場買地；不過，經發局強調，兩年後建廠率即可達八成。永康科技園區服務中心主任石建安也說，建廠率較低主因是，有些購買超過千坪土地的廠商尚未建廠，不然建廠率可大大提高。