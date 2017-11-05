〈南部〉甜點「藍帶夢」 坐輪椅照拚

2017-11-05

許雅清脊損不放棄 12月將畢業

〔記者黃旭磊／高雄報導〕脊椎損傷學員挑戰甜點課程圓夢。

法國藍帶在台課程學員許雅清，有先天性脊柱裂（Spina bifida）病症須靠輪椅作息，由於對甜點高度熱忱，就讀國立高雄餐旅大學藍帶廚藝卓越中心（簡稱高餐藍帶），她參與饗食午宴和同學分工合作完成七十人宴會甜點，預計將順利於十二月份畢業。

許雅清從台大社工系畢業後從事社工一年，關懷並輔導年長者，一次關懷活動中接觸到甜點烘焙，感到莫大興趣，自主學習一年後報名高餐藍帶。由於無法久站需輪椅助行，每天幾乎累倒癱在床上，身體產生種種不適，已完成半年課程，還有三個月就畢業。

許雅清說，跟世界級主廚學習，甜點做得好吃又美麗，以前只是單純做甜點，和家人朋友分享，看到每個人的笑容就好，現在覺得技術要更進步，甜點也要更好看，未來希望開甜點店。

藍帶廚藝學院歷史超過一百廿年，是全球廚藝與甜點最高殿堂，校區位於歐洲，許雅清原想出國受限於行動不便，打算放棄，所幸高餐藍帶於二○一六年成立，便從台南家中到高雄上課。

課程分成「法式料理（cuisine）」與「法式甜點（pastry）」，學生需通過初級、中級、高級階段考試。

高餐藍帶甜點主廚Nicolas表示，藍帶證書九個月學習是一段辛苦過程，曾跟許雅清懇談，確認教室座位及身體狀況，「被雅清決心跟熱情感動，只要對甜點有熱情，仍可克服身體障礙。」