〈南部〉拚轉型！ 數位新創產業成形

2017-11-05

高雄軟體園區50家進駐

〔記者葛祐豪／高雄報導〕磁吸數位體感新創團隊，高雄雙箭頭成形！高雄軟體園區今年已吸引超過五十家新創團隊進駐；此外，成立滿五年的「DAKUO高雄市數位內容創意中心」，已有四十六家廠商進駐，接近滿駐。

加工出口區管理處長黃文谷表示，加工區在高雄軟體園區（簡稱高軟），打造VR/AR體感科技新創基地，提供免費或是較低廉租金，今年已經累計吸引超過五十家新創團隊投資進駐，投資金額超過八千萬元。

數位創意中心接近滿駐

加工區管理處並協助新創團隊尋找資金，包括創櫃板、創業天使等，透過加工區的推薦，還可免除櫃買中心的創新創意審查。

飛行體驗中心明天成立

為響應前瞻建設的「體感科技基地─體感園區計畫」，位於高軟的體感產業旗艦廠商智崴科技，將於明天成立飛行體驗中心，這也是全台第一座體感科技體驗中心。

另一高雄數位內容產業的重鎮，則是成立滿五年的「DAKUO高雄市數位內容創意中心」，因位於鹽埕區公有市場樓上，被網路社群暱稱為「烏魚子樓上秘密基地」。

經發局長曾文生指出，這處三千坪的基地，目前共吸引四十六家廠商進駐，營運空間接近滿駐，其中二家已經掛牌興櫃，另有三家日商、一家加拿大商跨海進駐，共增加高雄數位內容產業就業人口約八百人。

高雄市長陳菊說，高雄過去是重工業城市，近年市府推動產業轉型，給有創意的年輕世代一處發揮空間，將研議開發其他市府的閒置空間，打造更多讓年輕世代合作交流的平台。