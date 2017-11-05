〈南部〉參加長青學苑 阿公考上街頭藝人

2017-11-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣長青學苑昨天舉辦成果發表會，三十多個班級學員才藝盡出，參加二胡、葫蘆絲班的徐春璋今年更考取台東街頭藝人證照，他說，重新當「學生」，二胡、葫蘆絲從不會到考得證照，退休生活變得充實又有趣。

徐春璋表示，多年前退休後，每天無所適從，偶然機會上網看到台東長青學苑招生，課程琳瑯滿目，便選了音樂班，開啟了音樂生活，從未碰過二胡與葫蘆絲，甚至葫蘆絲長怎樣都不知道，從最基礎的音階開始學起，在家無聊就練習，還可以帶著孫子唱唱跳跳。

徐春璋說，最大的轉變是今年挑戰台東縣街頭藝人認證，想不到通過認證，之後忙著到社福機構、學校表演，生活更充實。

與徐春璋同樣樂在學習的縣內五十五歲以上長輩，昨天齊聚一堂，舞蹈班、日語班、手語班學員站上舞台展現歌舞與活力，經絡推拿班學員則在台下設置專區，為民眾紓壓，書法及國畫班推出小型展覽，各展所長。

縣府社會處長曹劍秋表示，今年長青學苑共開辦六十六班，包括語文、健康養生類、舞蹈運動、數位學習、音樂素養及藝文培養、手工藝類等，其中以日語班、瑜珈班最多人報名，加上各鄉鎮市老人會、社區發展協會開辦的課程，全縣今年度開辦九十五班，參與人數達兩千三百八十一人次。